В Алматинской области газифицированы 140 населенных пунктов

Поэтапно продолжаются строительные работы внутригородских сетей Талдыкоргана.

В настоящее время работы по газификации ведутся в 14 районах Алматинской области. К концу года количество газифицированных населенных пунктов составит 142, уровень газификации достигнет более 30%», - проинформировал аким Алматинской области Амандык Баталов на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций, передает Zakon.kz.

Поэтапно продолжаются строительные работы внутригородских сетей Талдыкоргана, построен газопровод до г.Текели, начато строительство 3-х АГРС(Баканас, Уштобе, Сарыозек).

- Распределительные газовые сети строятся за счет частных инвестиций. В текущем году из бюджета выделено 9,6 млрд.тенге, привлечено 36 млрд.тенге инвестиций, т.е. на 1 тенге бюджетных средств приходится порядка 3 тенге частных, - сказал аким области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!