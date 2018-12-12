В Алматинской области газифицированы 140 населенных пунктов
Поэтапно продолжаются строительные работы внутригородских сетей Талдыкоргана.
Фото : abctv.kz12 декабря 2018, 16:28
В настоящее время работы по газификации ведутся в 14 районах Алматинской области. К концу года количество газифицированных населенных пунктов составит 142, уровень газификации достигнет более 30%», - проинформировал аким Алматинской области Амандык Баталов на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций, передает Zakon.kz.
Поэтапно продолжаются строительные работы внутригородских сетей Талдыкоргана, построен газопровод до г.Текели, начато строительство 3-х АГРС(Баканас, Уштобе, Сарыозек).
- Распределительные газовые сети строятся за счет частных инвестиций. В текущем году из бюджета выделено 9,6 млрд.тенге, привлечено 36 млрд.тенге инвестиций, т.е. на 1 тенге бюджетных средств приходится порядка 3 тенге частных, - сказал аким области.
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