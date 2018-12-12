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В Алматинской области ликвидируют трехсменные школы

В счет дополнительно выделяемых средств в регионе строятся новые школы.

Фото : today.kz12 декабря 2018, 16:55

Одной из важнейших сфер является образование. Обеспечение дошкольным образование остается одной из приоритетных задач для руководства акимата Алматинской области. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

По словам акима, в Алматинской области успешно выполняется задача по 100-процентному охвату детей дошкольным образованием. В этом году уровень охвата будет доведен до 98%. В целом из 616 детских садов 433 являются частными (70,3%).

К слову, в сфере образования важно ликвидировать трехсменное обучение.

На начало 2017 года было 49 трехсменных школ, в рамках программы "Нурлы Жол" построено 33 школы. Однако, с учетом высокого уровня рождаемости – 50 тысяч детей и внутренней миграции, контингент учащихся ежегодно растет порядка на 20 тысяч. Но поэтапно в счет дополнительно выделяемых средств в регионе строятся новые школы.


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