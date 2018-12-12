Депутаты партии "Нұр Отан" внесли предложения в бюджет Алматы на 2019 год

Депутаты правящей партии акцентировали внимание на необходимости обеспечения водоснабжения, ремонта и строительства дорог во вновь присоединенных районах.

В Алматы на заседании фракции партии "Нұр Отан" рассмотрели ход реализации государственных программ и внесли ряд предложений в городской бюджет на 2019 год, передает Zakon.kz.

В ходе встречи с депутатами аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул, что бюджет мегаполиса сохранит социальную направленность и будет ориентирован на реализацию Послания Главы государства и городской программы "Алматы-2020", где основным принципом является забота о каждом человеке, что всецело соответствует политической Доктрине партии "Нұр Отан".

"Для реализации Послания Главы государства, где определены беспрецедентные меры поддержки населения, принят общегородской план из 106 мероприятий, выделены все необходимые ресурсы. Наша задача сделать Алматы комфортным, безопасным и процветающим городом. При этом, ни одно важное решение в городе не принимается без участия партии "Нұр Отан", ее депутатской фракции в маслихате. К примеру, депутатами рекомендовано увеличить объем бюджетного финансирования и провести мониторинг необходимости проведения среднего ремонта дорог местного значения, а также создать комиссию для мониторинга и аудита по распределению лекарственных средств для больных редкими и орфанными заболеваниями", - отметил Бауыржан Байбек.

На заседании фракции депутаты правящей партии акцентировали внимание на необходимости обеспечения водоснабжения, ремонта и строительства дорог во вновь присоединенных районах.

"Частые обращения поступают именно из присоединенных районов, где инфраструктура требует развития по сравнению с центром города. После работ по строительству сетей водоснабжения и канализации некоторые дороги пришли в негодное состояние. Учитывая многочисленные просьбы жителей, просим выделить бюджетные средства в сумме 1,8 млрд. тенге", - сказал депутат маслихата Рахман Алшанов.

В свою очередь член фракции Сергей Козлов обратил внимание на поступающие обращения жителей, касающиеся необходимости проведения сетей наружного освещения.

"Как председатель комиссии по экономике и бюджету совместно с Управлением экономики провел предварительные расчеты, согласно которым для освещения в ряде районов города, в том числе в Алатауском и Наурызбайском необходимо 808,3 млн. тенге", - сообщил он.

Кроме того, члены депутатской фракции предложили рассмотреть вопросы поддержки пожилых людей и организации их активного досуга, строительства школ в микрорайонах "Дархан", "Заря Востока", "Рахат-Мадениет" и "Трудовик". При этом, члены партии "Нұр Отан" также попросили выделить средства на поддержку детей с особенными потребностями, в том числе с диагнозом аутизм, детский церебральный паралич, с синдромом Дауна, задержкой психического и психоречевого развития.

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