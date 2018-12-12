В Астане прозвучат электросирены
Департамент ЧС Астаны просит горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.
Фото : Открытые источники12 декабря 2018, 18:00
В Астане 13 декабря в 09.55 будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Для привлечения внимания жителей при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены с единым оповещение "Внимание всем!".
"Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.
Департамент ЧС Астаны просит горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.
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