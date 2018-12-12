"Нұр Отан" представил список запрещенных продуктов для школьных столовых

Теперь в столовых учебных заведений запрещена реализация колбасных изделий, сосисок и других продуктов, в составе которых содержатся искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и подсластители.

В рамках проекта модернизации школьных столовых партией "Нұр Отан" было предложено продумать единое меню для школьных столовых для того, чтобы сбалансировать рацион учащихся по калорийности и содержанию витаминов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В то же время, как не раз отмечал председатель партии Маулен Ашимбаев, в школьных столовых сегодня нередко продают продукты питания, которые не только не полезны для детского организма, но даже наносят ощутимый вред.

По результатам партийного проекта "Школьные столовые" партии "Нұр Отан", реализуемого совместно с Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, был обновлен список запрещенной к употреблению продукции.

Теперь в столовых учебных заведений запрещена реализация колбасных изделий, сосисок и других продуктов, в составе которых содержатся искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и подсластители.

Нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в школьном питании запрещается:

1) использование: непастеризованного молока; творога и сметаны без термической обработки; яиц и мяса водоплавающих птиц; молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных; субпродуктов продуктивных животных и птицы, за исключением языка, сердца, печени; мяса продуктивных животных и мяса птицы механической обвалки; коллагенсодержащего сырья из мяса птицы; продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию; генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники; нейодированной соли и необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов; консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы, банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток; остатков пищи от предыдущих приемов, а также пищи, приготовленной накануне; грибов; пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления; острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица), уксуса; натурального кофе;

2) изготовление в школьной столовой и реализация: простокваши, творога, кефира; фаршированных блинчиков; макарон по–флотски; зельцев, форшмаков, студней, паштетов; кондитерских изделий с кремом; морсов, квасов; жареных во фритюре изделий; яиц всмятку, яичницы-глазуньи; сложных (более четырех компонентов) салатов; салатов, заправленных сметаной и майонезом; окрошки; первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;

3) реализация: фаст-фудов - гамбургеров, хот-догов, чипсов, сухариков, кириешек и других; продуктов питания, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, подсластители (сладкие напитки, молочно-шоколадные батончики и печенья, сырокопченые мясные гастрономические изделия, колбасы и другие).

Кроме того, родители при желании имеют право посетить школьную столовую. При выявлении каких-либо нарушений представители Минздрава предлагают обращаться в Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК, а также в его территориальные подразделения.

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