Новые автобусы в Шымкенте обещают закупить в следующем году

Сейчас в городе наблюдается дефицит общественного транспорта.

В Шымкенте так и не решили вопрос дефицита общественного транспорта. Горожане вынуждены простаивать на некоторых остановках часами. Бахрамбек Талибжанов освещает эту проблему с прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы"

Местных чиновников не раз проводили эксперименты, пересев в автобусы. Они обещали, что грядут положительные перемены. Однако многое пришлось перенести на следующий год. А снйчас все те же переполненные автобусы, толпы голосующих людей и недовольный народ, ожидающий на остановке свой маршрут. В вечерний час пик на пересечении улиц Дулати и Рыскулова пробки каждый день.

"Редко ездят автобусы. Иногда и вообще не найдешь свой маршрут на линии. Если в автобусе не будет "сходящих", то на остановке водитель не останавливается. Недавно втроем стояли. Поднимали руки и кричали, а шофер не остановился и пролетел мимо нас", - говорит жительница Шымкента Айткуль Сулейменова.

"17 Б, который едет до микрорайона Достык мы час ждем. Когда возвращаемся после учебы, это примерно в 18:30 вообще нет нашего автобуса. Приходится добираться на такси", - рассказывает студентка Камшат Балтабай.

"Ловить" такси вынуждены многие. Это создает пробки, так как водители легковушек заграждают путь общественному транспорту.

"Остановка маленькая, люди выходят на проезжую часть. В основном, чтобы поймать такси. Создают тем самым опасную ситуацию. Мы пытаемся предотвратить пробки и следим, чтобы люди не попали под колеса машин", - сказал старший сержант полиции Жанболат Агибаев.

Местные чиновники в очередной раз говорят о закупке новых автобусов. Это должно решить проблему. Изначально планировали обновить автопарки мегаполиса до конца года. При поддержке Банка Развития Казахстана власти намерены были приобрести в лизинг 300 новых автобусов отечественной сборки и передать их в аренду частным компаниям. Теперь все отложили на следующий год.

"В общей сложности акимат планирует закупить 1000 новых автобусов. Из них 300 автобусов мы надеемся приобрести уже в первой половине 2019 года. В настоящее время рассматривается вопрос выделения необходимых средств и ведется работа по приобретению автобусов. Кроме этого, некоторые перевозчики планируют за свой счет обновить автопарк", - отметил руководитель отдела общественного транспорта Управления ПТ и АД Шымкента Наурыз Сугралиев.

На следующий год перенесли и запуск мобильного приложения, по которому шымкентцы могли бы отслеживать движение своего маршрута. Вместе с таким приложением обещают ввести электронную систему билетирования. Пока же самый надежный способ стоять и ждать нужный автобус.

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