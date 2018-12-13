В преддверии Дня Независимости в Актобе открыто два новых дошкольных учреждения

Открывшиеся дошкольные учреждения построены за счет частных инвестиций в местах, где детские садики были особо необходимы.

В преддверии Дня Независимости РК в Актобе свои двери для первых воспитанников распахнули центр раннего развития личности "Өркен" и ясли-сад "Нұрзерек". Участие в праздничных мероприятиях принял аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, сообщает Zakon.kz.

"С первых дней Независимости политика Главы государства направлена на воспитание юных казахстанцев конкурентоспособными личностями. За минувшие 27 лет для этого сделано очень многое. Только в Актобе функционируют 142 садика, которые посещают более 21 тысячи детей. На сегодня обеспеченность по городу дошкольными учреждениями составляет 98 процентов, во всех районах области - 100 процентов. В следующем году охват дошкольным образованием детей в Актобе также достигнет отметки 100%. В этом нам помогают социально ответственные предприниматели, которые за последние годы в рамках ГЧП открыли по области десятки детских садов. Благодарю их за активность", - сказал аким области в поздравительной речи.

Открывшиеся сегодня дошкольные учреждения также построены за счет частных инвестиций в местах, где детские садики были особо необходимы.



К примеру, четырехэтажное здание центра раннего развития личности "Өркен" расположено в жилом массиве Акжар-2. В строительство и оборудование вложено 500 миллионов тенге. Посещать центр смогут 200 малышей в возрасте от полутора до шести лет.





Между тем, новый ясли-сад "Нұрзерек" на 170 мест будет обслуживать жителей микрорайона Батыс-2. Стоимость данного проекта – 560 миллионов тенге. Имеются кабинеты дополнительного образования художественно-эстетической направленности, кабинеты психолога, логопеда, казахского, английского и русского языков, песочной терапии, гимнастические залы. Полностью благоустроенны и прилегающие к зданиям территории, где установлены современные спортивные площадки и игровые комплексы.

Каждое дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым для культурного и физического развития, качественной подготовки к школе детей. Большое внимание уделено безопасности воспитанников и персонала - как в центре развития, так и в ясли саде установлены современная автоматическая пожарная сигнализация, звуковая система оповещения и видеонаблюдение.

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