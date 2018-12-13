Крупный почтовый хаб открылся в Актобе

Общая площадь хаба составляет 3500 кв.м. Создано 80 рабочих мест.

В преддверии Дня Независимости в Актобе открылся региональный логистический центр "Запад" АО "Казпочта", который стал третьим в Казахстане после Алматы и Астаны. Он будет обслуживать Костанайскую, Мангистаускую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области, сообщает Zakon.kz.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что руководство региона заинтересовано в открытии подобных крупных объектов, которые позволят создавать рабочие места и увеличивать налогооблагаемую базу.

"Главой государства ставит перед нами задачи по внедрению новых технологий, развитию электронной коммерции. Мы готовы поддержать все проекты, которые будут направлены на выполнение поручений Президента и в целом окажут положительное влияние на развитие региона. Наша область является западными воротами Казахстана, соединяет Европу с Азией, нам необходимо максимально использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы товары из Китая шли через нас", - отметил аким области Бердыбек Сапарбаев.

"Ранее большая часть посылок доставлялась сначала в сортировочный центр Алматы. Теперь посылки из стран Европы и СНГ будут сортироваться и проходить таможенный контроль сразу в Актобе. Это сократит сроки доставки посылок до адресатов до 6 дней и снизит нагрузку на логистический центр в Алматы, убрав еще один транзитный пункт обмена почты. Если ранее в Актобе обрабатывалось порядка 6 тысяч отправлений в день, то теперь объемы обрабатываемой почты возрастут до 20-25 тысяч в день", - отметила ряд преимуществ нового центра исполнительный директор по почтовому бизнесу АО "Казпочта" Сауле Егембердиева в ходе презентации.

Хаб представляет собой сортировочный пункт, куда будут отгружать посылки из России, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, местные отправления, а также отправления из стран СНГ в Китай. Проходить таможенный контроль и сортировку они будут на территории хаба, что позволит сократить сроки доставки посылок. Значительно будет сокращено и время сортировки товаров.

Логистический центр оснащен современным оборудованием, системами безопасности и видеонаблюдения, а также зонами таможенного контроля и досмотра. Здесь также будет работать фулфилмент-центр производственной мощностью 160 тысяч посылок.

Общая площадь хаба составляет 3500 кв.м. Создано 80 рабочих мест.

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