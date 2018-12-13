Магазин честности открыли в университете Атырау

В отличии от других торговых точек в магазине честности торговля производится без продавца, деньги за товар помещаются в специальную тару для денег.

В нефтяную столицу с рабочим визитом прибыл руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Кылышевич Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Целью визита стало открытие проектного офиса "Атырау-адалдык аланы" в рамках республиканского проекта "Регионы вне коррупции". Основанием для реализации проекта послужило Послание Главы государства "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни"

Миссией проекта "Атырау-адалдық алаңы" является сокращение уровня бытовой коррупции, формирование всеобщего неприятия против коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти.

Проект осуществляет свою деятельность по противодействию коррупции в сферах искоренения бытовой коррупции и создания комфортных условий для граждан, осуществление общественного контроля, формирование антикоррупционной культуры. На открытии данного проекта приняли участие первый заместитель акима области Серик Шапкенов, руководители всех государственных органов, представители неправительственных организаций, СМИ.

В своем выступлении руководитель аппарата АДГСиПК С.Ахметжанов отметил важность данного проекта по реализации поручений Глава государства высказанного в послании.

Также, первый заместитель акима области С.Шапкенов заверил, что со стороны местных исполнительных органов будут созданы все условия для полноценной работы данного проектного офиса.

Так же в рамках данного визита открыт проектный офис "Sanaly urpaq" на площадке Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова.

Мероприятие открыто руководителем аппарата АДГСиПК С.Ахметжанова и заместителем акима области Н.Таубаева.

В мероприятии приняли участие заинтересованные государственные учреждения, молодежные организации, руководители всех высших и специализированных учебных заведений региона, представители средств массовой информации и студенты.

Также, в рамках данного проектного офиса было проведено ознакомление с работой магазина честности, открытого в университете. В отличии от других торговых точек в магазине честности торговля производится без продавца, деньги за товар помещаются в специальную тару для денег. Целью данного магазина является воспитание лояльности у людей, молодежи, предоставление им возможности испытать себя.

Участники мероприятия пожелали успехов в работе проектного офиса и магазина честности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!