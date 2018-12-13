В ВКО переименуют несколько населенных пунктов

На основании решения областной ономастической комиссии маслихат ВКО решил переименовать некоторые административно-территориальные единицы двух районов региона.

На очередной сессии областного маслихата одобрили новые переименования населенных пунктов и муниципальных объектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

На основании решения областной ономастической комиссии маслихат ВКО решил переименовать некоторые административно-территориальные единицы двух районов региона.

Так, в Глубоковском районе поменяют название четыре сельских округа: Калининский станет Березовским, Кировский — Иртышским, Куйбышевский — Быструшинским, а Фрунзенский — Тарханским.

В Бородулихинском районе новые наименования получат два населенных пункта. Село Вторая Пятилетка Кунарлинского сельского округа будет называться Жарбулаком, а Романовка округа Подборного станет Жаксылыком.

Также в Семее улица Ленина будет переименована в Мәңгілік Ел, а остров Полковничий — в Бейбітшілік аралы.

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