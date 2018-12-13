Всемирно известная девочка-беркутчи Айшолпан Нургайып посетила турнир "Қаңсонар" в Бурабае

В состязании приняли участие более 50 спортсменов из регионов Казахстана, а также зарубежные гости из России, Венгрии, Кыргызстана, Туркменистана, Катара, Турции, Монголии и другие.

В преддверии дня Независимости Республики Казахстан в Бурабайском районе прошел очередной международный турнир среди мастеров охоты с ловчими птицами "Қаңсонар - 2018", сообщает управление внутренней политики, сообщает Zakon.kz.

В состязании приняли участие более 50 спортсменов из регионов Казахстана, а также зарубежные гости из России, Венгрии, Кыргызстана, Туркменистана, Катара, Турции, Монголии и другие.

"Идея проведения такого мероприятия особенно актуально в свете новой программной статьи Главы государства Н.А.Назарбаева "Семь граней Великой степи". Казахстан является страной с многовековой историей, традициями и обычаями, которые мы не вправе забывать. И мы должны воспитывать у подрастающего поколения чувства гордости и патриотизма за нашу национальную историю, за свои истоки и духовное богатство великой степи!", – отметил аким области Малик Мурзалин, приветствуя участников соревнований.

Почетной гостьей стала всемирно известная девочка-беркутчи, этническая казашка из Монголии Айшолпан Нургайып. Она занимается охотой с ловчими птицами с восьми лет. Этому древнему искусству научил ее отец, который тоже приехал на этот турнир.

"В Бурабае я впервые. Здесь необыкновенная природа. Надеюсь, на следующий год я уже сама приму участие в этих соревнованиях", – сказала Айшолпан.

По итогам двухдневных состязаний лучшим құсбегі признан Руслан Тумурзинов из села Красный яр города Кокшетау. Ему достался главный приз – автомобиль. Помимо охоты с птицами он занимается разведением собак казахской породы тазы и входит в состав сборной команды Акмолинской области по национальной игре "Көкпар". Победителю 29 лет, он является сотрудником ДВД Акмолинской области.

Остальные призеры получили памятные призы и денежные сертификаты на общую сумму 2 миллиона тенге. Среди охотников с беркутом первое место у Алмаса Сейтжан из Алматинской области. В номинации "Охота с ястребом" победил его брат Аян Сейтжан. В соколиной охоте стал лучшим алматинец Медет Шолипов. Вторые и третьи места завоевали представители Жамбылской, Акмолинской областей и города Астаны.

По словам организаторов, в регионе общественными объединениями ведется активная работа по популяризации национальных видов спорта. Кроме того, акмолинцы стали первыми в стране, кто провел фестиваль исконно казахских пород собак – тазы и тобет.

Проведение международного турнира "Қаңсонар" является одним из уникальных проектов Акмолинской области в рамках программы "Рухани жаңғыру", который способствует не только развитию культуры охоты с ловчими птицами, но и повышению туристического потенциала курортной зоны Бурабай.

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