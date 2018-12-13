Мария Бутина частично признала свою вину

Россиянка согласилась заключить сделку со следствием.

Арестованная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, сообщает ТАСС.

Россиянка подтвердила это на заседании по ее делу в четверг, передает корреспондент ТАСС из зала суда столичного округа Колумбия.

Бутина согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

"Да", - ответила россиянка на вопрос судьи Тани Чаткэн, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов.

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