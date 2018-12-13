Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мария Бутина частично признала свою вину

Россиянка согласилась заключить сделку со следствием.

Фото : Открытые источники13 декабря 2018, 22:46

Арестованная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, сообщает ТАСС.

Россиянка подтвердила это на заседании по ее делу в четверг, передает корреспондент ТАСС из зала суда столичного округа Колумбия.

Бутина согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

"Да", - ответила россиянка на вопрос судьи Тани Чаткэн, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты