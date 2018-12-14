В Алматы налоговые офисы на колесах будут работать на рынках в выходные и праздничные дни

Налоговый мобильный офис будет перемещаться по мере необходимости по рынкам, расположенным на территории Жетысуского района и Алатауского района.

ДГД по г.Алматы сообщает, что с 1 октября 2018 года вступил в силу приказ министра финансов РК "О внесении дополнений в приказ "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ-онлайн) при денежных расчетах", передает Zakon.kz.

Согласно документу, с 1 января 2019 года лица, осуществляющие деятельность через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков будут обязаны применять ККМ-онлайн, в связи с чем, был разработан план совместных мероприятий, утвержденный акимом города по реализации внедрения ККМ-онлайн на рынках и торговых площадях.

В рамках реализации плана были выделены 3 микроавтобуса марки "IVECO", которые переоборудовали в "Мобильные офисы на колесах".

Как отмечается, мобильный офис будет перемещаться по мере необходимости по рынкам, расположенным на территории Жетысуского района и Алатауского района.

С 21 ноября офис на колесах установлен на рынке "Байсат", который позволяет оперативно и доступно оказывать государственные услуги в местах скопления людей, на рынках в отчетные периоды. Из всех услуг мобильного офиса самой популярной услугой пользуется приобретение и регистрация кассовых аппаратов.

"В связи с истечением сроков регистрации ККМ-онлайн до 1 января 2019 года, а также в целях удобства и упрощения доступа налогоплательщиков к их регистрации ДГД по г.Алматы принято решение о работе мобильных офисов на колёсах на рынках "Байсат", "Кенжехан" и "Арлан" в выходные и праздничные дни", - сообщили в департаменте.

Как отмечается, создание мобильных центров также позволяет обеспечить оперативную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, прием налоговой отчетности в отчетные периоды в местах осуществления деятельности на рынках, ярмарках, и оказание других видов государственных услуг.

В мобильном офисе возможно совмещение функционала Центра оказания услуг, терминала самообслуживания и функцию приема платежей в кассовом узле банка.

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