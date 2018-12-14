Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни
Гололёд и туманы по-прежнему сохранятся на большей части республики.
Фото : yandex.kz14 декабря 2018, 13:08
Прогноз на выходные и праздничные дни с 15 по 19 декабря дала пресс-служба РГП, передает Zakon.kz.
Активный облачный массив, связанный с циклоном, и вызвавший снегопады в западных областях республики смещается в восточном направлении. По мере его перемещения через территорию Казахстана он будет вызывать местами снегопады, метели, порывистый ветер, а гололёд и туманы по-прежнему сохранятся на большей части республики.
В конце прогнозируемого периода со сменой тропосферных потоков с западных на северные и смещением антициклона похолодает в большинстве областей республики.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950151-35fc6ed20ee10a9e4f966f87c9bdea78
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...