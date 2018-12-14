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Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

Гололёд и туманы по-прежнему сохранятся на большей части республики.

Фото : yandex.kz14 декабря 2018, 13:08

Прогноз на выходные и праздничные дни с 15 по 19 декабря дала пресс-служба РГП, передает Zakon.kz.

Активный облачный массив, связанный с циклоном, и вызвавший снегопады в западных областях республики смещается в восточном направлении. По мере его перемещения через территорию Казахстана он будет вызывать местами снегопады, метели, порывистый ветер, а гололёд и туманы по-прежнему сохранятся на большей части республики.

В конце прогнозируемого периода со сменой тропосферных потоков с западных на северные и смещением антициклона похолодает в большинстве областей республики.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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