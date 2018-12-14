Законопроект о естественных монополиях рассмотрели в Сенате

Документ определяет сферы естественных монополий и порядок формирования государственного регистра субъектов этих сфер, а также регламентирует виды тарифов на услуги субъектов естественных монополий и порядок их формирования.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона "О естественных монополиях", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности процесса формирования тарифов, усиление контроля за исполнением тарифных смет и инвестиционных программ.

Документ определяет сферы естественных монополий и порядок формирования Государственного регистра субъектов этих сфер, а также регламентирует виды тарифов на услуги субъектов естественных монополий и порядок их формирования.

На законодательном уровне внедряется стимулирующий метод тарифного регулирования, предусматривающий определение показателей качества, надежности регулируемых услуг, а также показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий законопроектом предусматривается публичность процесса государственного регулирования. В этой связи вводится Совет по тарифной политике и регламентируется функционирование общественных объединений, предусматривается обязанность субъектов естественных монополий по размещению в средствах массовой информации отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы.

Наряду с этим, законопроектом устанавливается порядок проведения общественного мониторинга и технической экспертизы исполнения инвестиционной программы и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Сенаторы также обсудили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора".

Поправки вносятся в 14 законодательных актов, в числе которых Бюджетный, Предпринимательский и Налоговый кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и 10 законов.

Документ предусматривает внедрение единой системы государственных закупок по принципу централизованной службы и пересмотр подходов по проведению закупок в квазигосударственном секторе.

Предполагается создание единой точки доступа к информационным системам электронных закупок государственных органов и закупок субъектов квазигосударственного сектора.

Вводится административная ответственность за нарушения правовых норм, регулирующих закупки квазигосударственного сектора. В системе госзакупок предлагается формирование и ведение республиканского реестра жалоб, в котором, планируется отражать сведения о поданных посредством веб-портала жалобах, а также принятых по результатам их рассмотрения решениях.

Законопроектом устанавливается новое квалификационное требование – финансовая устойчивость потенциального поставщика. Также устанавливается запрет на участие в закупках потенциальным поставщикам, местом регистрации которых являются офшорные зоны.

Кроме того, рассмотрен проект закона "О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток – Запад (участок Алматы – Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Документ предусматривает включение дополнительного участка «Балхаш – Бурылбайтал» автодороги "Астана – Караганда – Балхаш – Курты – Капшагай – Алматы" коридора "Центр – Юг". Согласно протоколу заседания Республиканской бюджетной комиссии от 11 января 2018 года, финансирование реконструкции участка "Балхаш – Бурылбайтал" одобрено за счет сэкономленных средств займа МБРР и софинансирования из республиканского бюджета.

Законопроекты переданы на рассмотрение палаты.

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