IT-квартал Tech Garden в Алматы заполнен на 100%

Ключевым элементом IT-квартала являются инновационные стартапы, поток которых обеспечивает программа международной акселерации Startup Kazakhstan.

Осенью 2017 года Tech Garden при поддержке Правительства РК запустил в Алматы первый в Казахстане IT-квартал, который призван консолидировать передовые решения в области умной инфраструктуры, в финансовом и промышленном секторах. По ситуации на 14 декабря 2018 года целевые площади IT-квартала заполнены на 100%.

IT-квартал, площадь которого составляет 17 000 кв.м., создан по эталонам Кремниевой Долины. Его участниками являются более 50 компаний, в том числе 2ГИС, EPAM Group, ЦАРКА, Тикетон, Sulpak, Khan Group, SanScrit, Attractor School, Air.co и др. Также, здесь функционируют открытые лаборатории по Индустрии 4.0, BIM+, Blockchain. Ожидается открытие лабораторий Beeline, KASE и др. Важным преимуществом для компаний является присутствие региональной палаты НПП "Атамекен", ряда СМИ, рекламных и консалтинговых агентств. Таким образом, создана и активно разивается креативная точка роста инновационного кластера Алматы.

Ключевым элементом IT-квартала являются инновационные стартапы, поток которых обеспечивает программа международной акселерации Startup Kazakhstan. Так, компании получают доступ к последним разработкам, а стартапы - возможность сотрудничать с состоявшимися игроками рынка. Со своей стороны, Tech Garden обеспечивает серию образовательных программ и программ корпоративной акселерации.

Благодаря оборудованным зонам для мероприятий IT-квартал стал важной площадкой для проведения профильных мероприятий, как Google DevFest, бизнес-завтраки Яндекс, Startup Day и др.

"Мы рады объявить об успешной реализации проекта IT-квартал. Важно отметить, что он был реализован без капитальных затрат со стороны государства. Сейчас мы полностью фокусируемся на дальнейшем развитии экосистемы. Основная цель - достичь синергии между участниками IT-квартала и обеспечить приток новых технологий в государственный и корпоративный сектора", - генеральный директор АКФ Tech Garden Санжар Кеттебеков.

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