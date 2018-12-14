Как "желтые жилеты" разрушат экономику Евросоюза

10 декабря Эммануэль Макрон в обращении к нации анонсировал целый пакет финансовых льгот для населения страны.

Ради прекращения беспорядков в стране президенту Эммануэлю Макрону пришлось пожертвовать финансовой стабильностью, и теперь госбюджет Франции не соответствует правилам Евросоюза. Брюссель оказался перед сложным выбором: наказать одного из лидеров ЕС или, проявив снисходительность к Парижу, вызвать острое недовольство малых европейских стран. В любом случае объединенная Европа столкнется с самым острым кризисом за все время своего существования. О возможных сценариях развития событий — в материале РИА Новости.

Цепная реакция

В понедельник, 10 декабря, Эммануэль Макрон в обращении к нации анонсировал целый пакет финансовых льгот для населения страны. Глава государства пообещал, что минимальная заработная плата (в настоящее время это 1499 евро в месяц) увеличится на 100 евро. Сверхурочные и премии по итогам года не будут облагаться налогами и сборами.

Уже во вторник правительство Португалии выступило с предложением с 1 января повысить уровень минимальной зарплаты в стране с 580 до 600 евро, а минимальную месячную заработную плату госслужащих — до 635 евро. Об этом сообщило португальское Министерство финансов. В среду, 12 декабря, аналогичные новости поступили из Мадрида.

Испанский премьер Педро Санчес и лидер наиболее влиятельной левой коалиции Unidos Podemos Пабло Иглесиас согласовали проект государственного бюджета на 2019 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты сразу на 22%, с 736 до 900 евро в месяц. Это наибольшее единовременное повышение за 40 лет, в последние годы оно не превышало восьми процентов.

Кроме того, в согласованном проекте бюджета предусматривается повышение пенсий, пособий по безработице, инвалидности и на жилье, а также увеличение госрасходов на образование и науку. Всего расходы по социальным статьям в сравнении с прошлым годом планируется увеличить на пять миллиардов евро.

Оппозиционные партии Испании заявляют об опасности резкого повышения минимальной зарплаты. В частности, глава испанского Нацбанка Пабло Эрнандес де Кос предупредил, что результатом может стать резкий рост безработицы: работодателям выгоднее увольнять низкоквалифицированных рабочих, чем платить им минимальные зарплаты. Однако министр финансов страны Мария Хесус Монтеро уверена, что возможные риски окупаются перспективой ускорения экономического роста за счет активизации потребительского спроса.

Аналогичной логикой руководствуется и правительство Италии, которое намеревается в первом квартале следующего года начать выплаты ежемесячных пособий беднякам в размере 780 евро. По оценкам правительства, такую помощь получат примерно 4,5 миллиона граждан, в результате чего дополнительные расходы бюджета превысят 3,5 миллиарда евро. Но представители правящей партии уверены, что затраты окупятся за счет увеличения покупательской активности итальянцев.

Бунт слабых

Португалия, Италия и Испания наряду с Грецией сегодня составляют главную угрозу экономической стабильности еврозоны. В 2008 году для них даже была придумана специальная аббревиатура — PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain), перевод которой — "свиньи" — ярко отражает негативное отношение инвесторов и аналитиков к этой четверке.

От других членов ЕС члены PIGS выделяются сочетанием дефицитного бюджета и чрезвычайно высокого уровня госдолга. Так, государственный долг Испании превышает 98% ВВП, Португалии — 120%, Италии — 131%, Греции — 178%. Понятно, что увеличение социальных расходов в такой ситуации вызывает сильное недовольство брюссельских чиновников.

"Ответственное правительство не должно соглашаться на повышение минимальной заработной платы более чем на 20%, когда страна имеет уровень безработицы 15% и низкоквалифицированную рабочую силу в целом", — заявил один из них газете El Pais, комментируя новый испанский бюджет.

Еврокомиссия уже отвергла проект бюджета Италии, представленный в ноябре, поскольку в нем был запланирован дефицит в 2,4%. В минувший вторник Рим представил второй вариант, в котором бюджетный дефицит снижен до 2,04%. При этом премьер-министр Джузеппе Конти пообещал, что планы относительно повышения социальных выплат остаются в силе.

Новым итальянским бюджетом Брюссель по-прежнему недоволен — Еврокомиссия настаивает, чтобы дефицит не превышал двух процентов. Однако из-за событий во Франции европейским чиновникам, похоже, придется стать намного сговорчивее.

Период распада

По оценкам французского Минфина, из-за послаблений, обещанных Макроном, государственный бюджет Франции потеряет восемь-десять миллиардов евро. К этой сумме следует прибавить четыре миллиарда, которые казна недополучит из-за того, что глава государства отказался от повышения топливных сборов. В итоге дефицит французского бюджета может превысить не только показатели любой из стран PIGS, но и предел в три процента, установленный Маастрихтским соглашением.

"По всей вероятности, дефицит государственного бюджета 2019 года будет выше трех процентов", — заявил агентству Reuters главный экономист банка Societe Generale Мишель Мартинес. А французские СМИ, ссылаясь на мнения экспертов, говорят о 3,5%.

По правилам Евросоюза, в этом случае в отношении Франции должна быть задействована так называемая процедура чрезмерного дефицита (ПЧД). Она предусматривает, что в период от трех до шести месяцев правительство страны должно представить план по сокращению бюджетных расходов, включающий детально прописанные меры по приведению бюджета в соответствие европейским правилам и дедлайны по их исполнению.

Процедура чрезмерного дефицита не только тяжела в экономическим смысле, но и унизительна в моральном: по сути, в стране-нарушителе вводится внешнее финансовое управление. До сих пор ПЧД применялась только к восточноевропейским странам — Венгрии, Польше, Чехии и Словакии. Появление в этом списке Франции радикально ослабит ее авторитет и влияние как в Европе, так и на мировой арене.

А на фоне продолжающихся протестов "желтых жилетов" заявление о сокращении социальных расходов будет для парижских чиновников равносильно самоубийству.

С другой стороны, любое проявление снисхождения к Парижу со стороны Брюсселя может привести к острейшему кризису в отношениях между Евросоюзом и странами PIGS. В которых, кстати, традиции народных протестов и беспорядков отнюдь не слабее, чем во Франции.

Чтобы избежать волны массовых беспорядков по всей Европе и внутриконтинентальной экономической войны "всех со всеми", брюссельским чиновникам в ближайшие месяцы придется быть намного снисходительнее к нарушениям бюджетных правил со стороны "проблемных" стран. А это ставит под вопрос финансовую стабильность как Евросоюза, так и европейской валюты. Ведь трудно представить, что те же страны PIGS в обозримой перспективе захотят добровольно вернуться к нормам Маастрихтского соглашения.

Но главное — под большим вопросом оказываются базовые принципы общеевропейской финансовой политики, основанной на либеральной теории сокращения "неэффективных" социальных расходов. "Желтые жилеты" показали, что простые граждане уже по горло сыты таким либерализмом.

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