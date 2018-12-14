Какие предприятия выиграют от совместной работы АО "Самрук-Казына" и НПП "Атамекен"

В плюсе окажутся импортозамещающие новые производства.

"Самрук-Казына" и НПП "Атамекен" призывают отечественных товаропроизводителей открывать новые производства. Предприятия обрабатывающих отраслей получат возможность заключить долгосрочные договоры на поставку товаров с портфельными компаниями Фонда, передает Zakon.kz.

В июне текущего года "Самрук-Казына" и "Атамекен" подписали Соглашение о взаимодействии, нацеленное на импортозамещение. Стороны создали проектный офис, который проанализировал закупки дочерних компаний фонда и составил пул "чистого импорта". Товары из этого списка и есть потенциальные производства, которые можно было бы запустить в Казахстане и получить поддержку от компаний Самрука.

"Это, в первую очередь, предприятия машиностроения, химической и легкой промышленностей. Если отечественные товаропроизводители заинтересуются в данном направлении, то у компаний будут гарантированные заказы как минимум на три года. Это существенный момент, потому что проблема сбыта – одна из самых распространенных",- говорит заместитель председателя НПП "Атамекен" Куаныш Бишимов.

Стоит отметить, что уже есть первые компании, получившие заказ с предоплатой на создание новых производств. В ноябре завод "Asia Trafo" подписал с АО "KEGOC" оффтейк-договор на производство шунтирующих реакторов, а "KMG Automation" получил заказ от АО "КазТрансОйл" на выпуск и поставку датчиков давления.

Сейчас, по заверению Нацпалаты, ведется работа по вопросам создания в Казахстане предприятий по производству пероксида водорода – химического соединения для процессов добычи и обогащения в горнодобывающей промышленности, а также по производству запасных частей для горно-шахтного оборудования.

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