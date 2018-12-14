Этот день особенный для алматинцев - аким Наурызбайского района о Дне независимости

Алматы – золотая колыбель казахстанской государственности, гнездо, из которого вылетела наша независимость, и Казахстан стал известен всему мировому сообществу.

Сегодня, 14 декабря, на сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац​ состоялся концерт для жителей Наурызбайского района, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было посвящено наступающему празднику - Дню независимости Казахстана.

Аким Наурызбайского района Санжар Тогай обратился к жителям с приветственной речью.

Он напомнил, что на протяжении многих веков, казахскому народу приходилось бороться за независимость и суверенитет. Благодаря своим лучшим качествам, умению сплотиться и быть единым в минуту опасности, стремлению жить в мире и согласии и добрососедстве с другими народами, он и не исчез в потоке истории и через десятилетия смог восстановить свою государственность.

"В преддверии 27-летия своей независимости Казахстан, пройдя через многие испытания, твердо стоит на ногах и умеренно смотрит в будущее. Проделанный народом за эти годы путь со всей очевидностью доказывает, что нет нерешаемых задач и недостижимых целей. Самая высшая ценность нашего государства – это Независимость. А этот день особенный для нас, алматинцев. Как отметил глава государства: "Алматы – золотая колыбель казахстанской государственности, гнездо, из которого вылетела наша независимость, и Казахстан стал известен всему мировому сообществу", - сказал аким района.

В ходе выступления Санжар Тогай также напомнил, что новый Наурызбайский район продолжает развиваться. Так накануне была открыта поликлиника, которую в ходе рабочего объезда осмотрел аким Алматы Бауыржан Байбек. Градоначальник проверил качество выполненных работ в недавно возведенной поликлинике №26. Аким района напомнил, что за последние три года в Наурызбайском районе построили пять медицинских учреждений, две государственные школы, два государственных и 65 частных детских сада. Возведен административно-деловой центр района, где расположились акимат, ЦОН, ЗАГС, прокуратура, суд и другие.

Во время церемонии также состоялось награждение жителей за внесенный вклад в социально-экономическое развитие района. В их числе предприниматели, госслужащие, учителя, врачи и другие.

После награждения жителям района представили концертную программу с участием творческих коллективов.

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