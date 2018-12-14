В ходе торжественного собрания в соответствии с указом главы государства были вручены государственные награды 110 алматинцам, представляющим сферы образования, культуры, здравоохранения, бизнеса и промышленности.

В Алматы состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню независимости Республики Казахстан. В соответствии с Указом Главы государства аким мегаполиса Бауыржан Байбек вручил государственные награды алматинцам, внесшим весомый вклад в развитие страны. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима южной столицы.

"С нашим Президентом независимый Казахстан принял свою Конституцию, государственные символы, национальную валюту, воздвигнув в самом сердце Евразии новую столицу. Астана - это подвиг Нурсултана Назарбаева, который навсегда вписан золотыми буквами в историю страны. Алматы остается золотой колыбелью нашей независимости. Благодаря особому вниманию и поддержке Главы государства, экономика города постоянно растет. Если на заре независимости доля в ВВП страны составляла всего 10%, то сегодня Алматы формирует пятую часть экономики", - отметил в своем приветственном слове Бауыржан Байбек.

Он отметил, что мегаполис ориентирован на лучшие мировые практики, а также Цели устойчивого развития и стандарты ОЭСР. Утвержденный вчера маслихатом города бюджет Алматы на следующий год структурирован в соответствии с реализацией Послания Главы государства и программой "Алматы–2020". В частности 40% фактического бюджета будет потрачено на финансирование социальной сферы, 23% предусмотрено на проекты общественного транспорта, дорожной инфраструктуры и реконструкцию городских улиц.

В ходе торжественного собрания в соответствии с Указом Главы государства были вручены государственные награды 110 алматинцам, представляющим сферы образования, культуры, здравоохранения, бизнеса и промышленности. Кроме того, высокими наградами были отмечены представители гражданского общества и средств массовой информации, а также специалисты в области транспорта, строительства, энергетики и финансов.

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