Ко Дню Независимости наградили 19 жителей Турксибского района Алматы

Выдающиеся жители района получили награды в трех номинациях.

Акимат Алматы во дворце школьников №6 наградил лучших жителей района статуэтками, благодарственными письмами и грамотами. Мероприятие приурочено в честь Дня Независимости Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Кроме шоу-программы, для зрителей провели церемонию награждения самых выдающихся жителей района, среди которых – руководители госучреждений, бизнесмены и врачи.

Грамоты от партии "Нур Отан" получили: директор Алматинского педагогического колледжа №1 Жанболат Джунусалиев, глава районного отдела образования Айсулу Ботаева, гендиректор ТОО "Казферросталь" Аида Бекманова, главный врач ГКП на ПВХ №13 Кульпан Темирова, вице-президент АО "Алматинский вогоноремонтный завод" Болат Есимбетов.

Благодарственные письма от акима района вручили: Нурлыбеку Куанбаеву, Гулбахрам Жунис, Шаре Ергебаевой, Гульмире Мустафиной.

Памятные статуэтки в номинации "Шапагат" достались: директору дома культуры аэропорта Лейле Кулунтаевой, директору кинозала "Арман" Асылу Духарбаеву, директору супермаркета "Салман" Султану Кайсар, директору рынка "Алтай" Ирине Дулейчик, заведующей КГУ "Ясли сад №185" Гульнар Яфаровой, директору Дома школьников №7 Айнур Даулбаевой, главе КГУ "Общеобразовательная школа №85" Нинель Еркибаева, председателю КМС №2 округ №34 Анаркуль Курманбаевой, мастеру участка КМС ГРУП Азимхану Дилдабаеву, мастеру участка ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" Сергею Степанову.

В мероприятии приняли участие первые руководители государственных органов, творческие коллективы и жители района. Для полного зала зрителей организаторы подготовили концертную программу с участием звезд казахстанской эстрады.

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