В Канаде нашли 552-каратный алмаз размером с куриное яйцо

Желтый алмаз массой 552 карата (110,4 г) найден на руднике Diavik в канадской провинции Северо-Западные территории, принадлежащем Dominion Diamond Mines и Rio Tinto Group, передает Интерфакс.

Алмаз размером с куриное яйцо является крупнейшим из когда-либо обнаруженных на территории Северной Америки и почти втрое превосходит по размерам предыдущий камень-рекордсмен в Канаде. Он больше бриллианта De Beers, ранее считавшегося самым крупным в группе желтых алмазов (440 каратов на момент обнаружения в 1888 году).

На соседних рудниках Diavik и Ekati добывают алмазы очень высокого качества, но огромные размеры для них не характерны, говорится в совместном сообщении компаний.

По словам гендиректора Dominion Шейн Дергин, найденный алмаз - ювелирного качества, однако практически не дал дополнительных деталей, которые могли бы помочь определить его стоимость.

