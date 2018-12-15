В НАСА рассказали, когда астронавты вернутся на Луну

Там сказали, что в 2028 году американские астронавты пойдут по стопам Нила Армстронга и совершат первую "новую" высадку на Луне.

Джим Брайденстайн, администратор НАСА, заявил о запуске конкурса на постройку пилотируемых лунных посадочных модулей и о возврате астронавтов на Луну в 2028 году, передает РИА Новости со ссылкой на сайт космического агентства.

"Опираясь на уже существующие примеры сотрудничества на орбите Земли, мы расширим наше партнерство с другими государствами и частными компаниями для дальнейшего изучения Луны, а также путешествия к Марсу. Возвращение астронавтов на Луну не должно стать разовым событием, а первым шагом к устойчивому освоению ее поверхности", — заявил глава агентства.

Пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Сам президент США и конгрессмен Брайденстайн, ставший позже администратором НАСА, в прошлом часто говорили о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке на ее поверхности и созданию "постоянной инфраструктуры" на спутнике нашей планеты.

Все эти процессы, как неоднократно подчеркивал Брайденстайн, будут проходить не только при участии России и других международных партнеров, но и частных компаний, сотрудничающих с НАСА.

Первым шагом в их реализации стало подписание "открытого" контракта между НАСА и ведущими космическими компаниями США на доставку аппаратов и грузов космического агентства к Луне в последующее десятилетие.

Следующим этапом станет, как заявил сегодня ночью Брайденстайн, постройка нескольких повторно используемых посадочных модулей, которые позволят экипажу будущей лунной орбитальной станции LOP-G посещать поверхность Луны и возвращаться назад.

Первый подобный аппарат, по его словам, совершит пробную посадку на поверхность спутницы Земли в 2024 году, а еще через четыре года американские астронавты пойдут по стопам Нила Армстронга и совершат первую "новую" высадку на Луне.

Разработчики подобной системы, как сообщили в НАСА, должны создать не только сам посадочный модуль и системы его жизнеобеспечения, но и скафандр, пригодный для долгой работы на поверхности Луны, а также системы заправки.

В последнем случае речь идет и об использовании классических видов топлива, окислителя и других расходных материалов, так и о водороде, кислороде, метане и прочих веществах, которые можно добыть из лунного грунта.



Как надеются в НАСА, финальная версия лунного посадочного модуля будет абсолютно независимой от поставок ресурсов с Земли. Это крайне важно, по словам главы агентства, для создания "устойчивой лунной инфраструктуры" и полета на Марс.

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