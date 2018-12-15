Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президенты договорились продолжить координацию для достижения наших целей в области безопасности в Сирии.

Президент США Дональд Трамп обсудил 14 декабря по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет РИА Новости.

"В пятницу президент (США) говорил с президентом Турции Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили двусторонние вопросы, в том числе проблемы безопасности Турции и США в Сирии, а также вопросы борьбы с терроризмом. Президенты договорились продолжить координацию для достижения наших целей в области безопасности в Сирии", - говорится в заявлении Сандерс.

На этой неделе стало известно, что США, несмотря на возражения своего союзника по НАТО Турции, развернули наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе.

В свою очередь Эрдоган заявлял о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от реки Евфрат.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.

Сирийские курды составляют основу так называемых "Сирийских демократических сил" (SDF), которых поддерживают США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Эта группировка контролирует значительные территории на востоке и северо-востоке Сирии, которые фактически не подчиняются официальному Дамаску. На этих территориях находятся подразделения военнослужащих США общей численностью около 2 тысяч человек. Дамаск называет такое положение оккупацией.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

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