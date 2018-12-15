На Елисейских полях протестующие прорвали кордон полиции

Число задержанных в Париже на данный момент составляет 59 человек.

Толпа протестующих "желтых жилетов" прорвала кордон полиции на тротуаре на Елисейских Полях и вышла на проезжую часть. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции развернули флаги страны и поют "Марсельезу".

Полиция не вмешивается, сопровождая митингующих. При этом "желтые жилеты" перевернули несколько мусорных контейнеров и скандируют "Макрона в отставку!". Пройдя несколько метров по Елисейским полям, толпа направилась на улицу Бассано.

По данным префектуры полиции, число задержанных в Париже на данный момент составляет 59 человек.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. По данным МВД страны, общее число задержанных с середины ноября манифестантов превысило 4,5 тыс. Согласно последней информации, в ходе протестов во Франции погибли шесть участников подобных акций.

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