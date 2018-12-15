В честь Дня Независимости в Туркестанской области открыли социальные объекты

В преддверии Дня Независимости в районе введены в эксплуатацию два объекта, наиболее востребованных для населения.

Один из самых главных праздников страны жители Туркестанской области встречают с особой радостью. Для жителей Ордабасинского района и города Кентау этот день запомнится открытием ряда социальных объектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Разделить радость с местными жителями приехал и аким области Жансеит Туймебаев. В первую очередь, глава региона посетил Ордабасинский район, где принял участие в торжественной церемонии открытия медицинского центра "MEDICAL CENTER SHUBARSU" в селе Шубарсу.

Строительство объекта на 115 стационарных койкомест началось в 2016 году. Отметим, в медицинском центре функционируют терапевтическое отделение, детское отделение, хирургическое и травматическое отделение, отделение физиотерапии и реабилитации, дневное отделение, стационар, лаборатория и отделение диагностики, а также станция скорой помощи. Данный медицинский центр оснащен не только отечественным, но и современным медицинским оборудованием из США, Южной Кореи, Венгрии, Японии, Германии. Здесь трудятся 145 человек.

Наряду с этим, в районном центре, селе Темирлан, рабочая группа во главе с акимом области приняла участие в открытии Дворца молодежи На сегодняшний день в этом учреждении работают около 20 молодых специалистов. В будущем молодежь района сможет участвовать в различных кружках, эффективно используя свое время.

"В преддверии Дня Независимости в районе введены в эксплуатацию два объекта, наиболее востребованных для населения. Один из них - новый медицинский центр, а второй - для развития молодежи. Как известно, следующий 2019 год Глава государства объявил Годом молодежи. Государство создает все условия для подрастающего поколения. Сегодня у молодежи есть все возможности принимать участие и проявлять себя в различных сферах деятельности, а также вносить свой, пусть и для начала малый, вклад в развитие нашей страны! Поздравляя вас с Днем Независимости, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших начинаниях", - сказал Ж.Туймебаев.

Напомним, здание старого кинотеатра в селе Темирлан в 2014 году было приобретено из частной собственности за счет местного бюджета. Постановлением акима района объект перешел на баланс районного коммунального государственного учреждения "Молодежный ресурсный центр" и был проведен капитальный ремонт. На сегодняшний день обновленное здание полностью обеспечено необходимой технической базой.

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