В ВКО наградили победителей конкурса "Мәңгілік ел- болашаққа ұмтылған ел"

Награждение состоялось в рамках празднования Дня Независимости.

Ежегодно в преддверии празднования Дня Независимости среди интеллектуалов и энтузиастов ВКО сложилась традиция участия в региональном конкурсе активистов и лидеров "Мәңгілік Ел – болашаққа ұмтылған ел" в честь Дня Независимости, передает Zakon.kz.

"Конкурс проводится с целью воспитания нового поколения социально активных членов общества с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти, готовых к активным и решительным действиям по сохранению стабильности, независимости, безопасности нашего государства, способных строить конструктивный диалог с представителями других культур. Независимость - поистине особая страница в истории государства и нации, многовековая мечта казахского народа. По словам президента, это - самая священная ценность для всех казахстанцев", - говорится в сообщении.

Региональный конкурс начался задолго до праздника. В каждом районе области весь ноябрь ребята проводили социальную акцию "Родной край – основа наших начинаний".

Социальная акция соответствовала ценностным ориентирам программы "Рухани жаңғыру" и была направлена на выявление, изучение и решение одной из социальных проблем города (района, населенного пункта, социальной группы) силами участников конкурса.

С 14 по 15 декабря 2018 года на базе Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева и Основной средней школы-интерната имени Крупской более 200 лидеров и активистов со всех районов и городов Восточного Казахстана прошли следующие этапы конкурса.

В рамках викторины ребята показали свои знания по предметам история, география, литература и культура Казахстана.

Самой насыщенной и увлекательной прошла диалоговая площадка "Конкурентоспособная, прагматичная, сильная, творческая Личность XXI века". Участникам представилась возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему и затем презентовать свой вариант оптимального решения.

По результатам трех туров команды-участники были награждены дипломами и ценными подарками. Гран-при награждена команда города Риддер.

Дипломом I степени награждены команды:

- Областной специализированной школы-гимназии-интернат имени Жамбыла для одаренных детей города Усть-Каменогорск;

- Областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики города Усть-Каменогорск;

- Зыряновского района.

Дипломом ІІ степени награждены команды:

- Многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трех языках;

- Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Усть-Каменогорск;

- Шемонаихинского района;

- Областной специализированной IT-школы-лицея города Усть-Каменогорск.

Дипломом ІІІ степени награждены команды:

- Катон-Карагайского района;

- города Семей;

- Глубоковского района;

- Жарминского района.

Новизну ежегодному конкурсу придала интеллектуальная игра "Познай свою землю" в формате популярной телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Знатоки – участники, используя метод мозгового штурма, искали правильный ответ на заданные вопросы в течение одной минуты.

По итогам первого тура игры команда Абайского района, показав хороший результат, была удостоена диплома ІІ степени и награждена памятными подарками.

Команда знатоков Областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики города Усть-Каменогорск, набравшая наивысшие баллы, приняла участие во втором туре против зрителей и стала абсолютным победителем интеллектуальной игры "Познай свою землю".

В награду чемпионам был вручен переходящий символ знаний "Мудрая сова" и каждый игрок был награжден ценным подарком.

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