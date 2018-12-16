В честь Дня Независимости впервые в Кентау молодым специалистам вручили ключи от новых квартир

В области начато строительство 33-х домов на 330 квартир.

В преддверии Дня Независимости в Кентау с участием акима области Жансеита Туймебаева прошло торжественное вручение ключей молодым специалистам региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В целом, в этот день в Кентау новоселье отметили 30 семей. В частности, в эксплуатацию ввели 2-х этажный служебный жилой дом на 10 квартир в селе Старый Икан, а также два жилых 10 квартирных дома в селе Ынтымак сельского округа Шага.

Отметим, что молодые специалисты получили жилье в рамках программы по привлечению квалифицированных кадров в сельскую местность при поддержке акима области. В числе новоселов – врачи, учителя и работники правоохранительных органов.

"Благодаря Независимости процветает наша страна. Глава государства уделяет большое внимание обеспечению населения жильем. Сегодня в преддверии праздника 30 молодых специалистов получили ключи от квартир. По этому случаю хочу пожелать вам счастья, благополучия, удачи и достижения всех поставленных целей", - отметил Туймебаев.

Стоит отметить, в целях привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность, в рамках принятой программы в области начато строительство 33-х домов на 330 квартир. В преддверии празднования Дня Независимости в рамках данной программы сданы в эксплуатацию первые дома.

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