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Отец немецкого футболиста умер на стадионе во время матча сына

Причина смерти пока не сообщается.

Фото : Sebastian Gollnow/ dpa via AP16 декабря 2018, 18:22

Герберт Гентер, отец капитана немецкого клуба "Штутгарт" Кристиана Гентера, умер на стадионе во время матча с участием сына. Об этом сообщается на сайте команды.

Мужчине стало плохо во время матча Бундеслиги против "Герты", который состоялся 15 декабря. Врачи, находившиеся на стадионе "Мерседес-Бенц Арена", оказали Гентеру первую помощь, однако спасти его не удалось: мужчина умер вскоре после окончания игры. Причина смерти пока не сообщается.

"Штутгарт" одержал победу в матче со счетом 2:1. Гентер-младший провел на поле все 90 минут.

В апреле 2017 года болельщик немецкого "РБ Лейпциг" скончался во время матча Бундеслиги. Находившийся на стадионе 56-летний мужчина почувствовал недомогание перед стартовым свистком, а позднее умер от сердечного приступа в больнице.


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