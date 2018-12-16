В Туркестанской области увеличивается количество образовательных и медицинских учреждений

Ж. Туймебаев рассказал об итогах независимости.

Об этом на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщил аким области Жансеит Туймебаев. Он отметил, что и в будущем количество социальных объектов будет только увеличиваться, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

"В 2018 году было выделено 17,5 миллиарда тенге на строительство 80 объектов образования, - констатировал глава региона. - Из них сдано в эксплуатацию 30 школ и 3 колледжа. Решена проблема пяти аварийных и трех трехсменных школ. До конца года планируется завершить строительство пристроек к шести школам. В этом году в области будут сданы 94 частных детсада, три детсада, возведенных в рамках ГЧП, и один государственный. Охват детей дошкольным образованием достиг 93 процентов. Что касается медицины, то в этом году в Кентау, Сайрамском и Сарыагашском районах открыты инсультные центры, установлены три компьютерных томографа. Сданы 62 врачебных пункта. Такая работа будет продолжена".

Ж. Туймебаев рассказал и об итогах независимости. Сегодня в Туркестанской области работают порядка 125 тысяч субъектов МСБ, в этом секторе задействовано более 186 тысяч человек, объем произведенной ими продукции достиг 130,9 миллиарда тенге. На 1 ноября 2018 года в регионе было открыто 25 136 новых рабочих мест. Кроме этого, в рамках программы эффективной занятости и развития массового предпринимательства на 2017-2021 годы, проводятся работы по трудоустройству 65 тысяч жителей области. В рамках проекта "Бастау-Бизнес" обучение прошли и получили соответствующие сертификаты 1 730 человек, а по специальному проекту "Ауыл - ел бесiгi" обучение прошли и трудоустроились 2 588 человек.

"В нынешнем Послании Президент говорил об улучшении благосостояния граждан, - подчеркнул аким области. - Его Указ о создании свободной экономической зоны "Туркестан" даст новый импульс развитию областного центра. Она будет создана на территории в 1 380 гектаров, здесь появятся предприятия и новые рабочие места"

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