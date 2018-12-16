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Турция намерена закупить у США 120 истребителей F-35

Закупка истребителей производится Турцией в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Фото : © U.S. Navy / MCS 3rd Class Michael Molina16 декабря 2018, 19:58

Анкара намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы закупим 120 самолетов F-35, которые производят США. Часть комплектующих к этим самолетам производятся в Турции", - сказал Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Закупка истребителей производится Турцией в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как сообщал в конце октября министр обороны Турции Хулуси Акар, в марте 2019 года США передадут Турции еще два истребителя F-35. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министерство обороны США должно составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара не видит проблем с поставками истребителей F-35.


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