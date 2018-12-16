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"Бурановские бабушки" запели на казахском языке

Участницы Евровидения записали новую песню.

Фото : из открытых источников16 декабря 2018, 20:11

Участницы Евровидения от России "Бурановские бабушки" записали песню на казахском языке совместно с нашими соотечественниками, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Вместе с "Бурановскими бабушками" песню поют казахстанцы: певица и актриса Салтанат Кудайбергенова и стилист, дизайнер Илай Дягилев.

По словам Илая, это будет очень "бомбовый" трек, с юмористическим содержанием.

"Бурановские бабушки буквально за полдня выучили припев нашей с ними совместной песни, которая выходит 21 декабря на российском лейбле "Союз"! Песню записывали на студии Стаса Костюшкина в Москве и Eрболата Кудайбергенова в Алматы. Такой творческой коллаборации вы еще не видели",- рассказал Илай Дягилев.

Бурановские бабушки поют следующий текст:

Көңілім жоқ менің, жоқ менің, жоқ менің

Маған сен келмедін, келмедін, келмедін

Кімге керек бұның бәрі

Өленім тек маған дәрі

Бірақ сені күтемін, күтемін.


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