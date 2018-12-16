"Бурановские бабушки" запели на казахском языке
Участницы Евровидения записали новую песню.
Фото : из открытых источников16 декабря 2018, 20:11
Участницы Евровидения от России "Бурановские бабушки" записали песню на казахском языке совместно с нашими соотечественниками, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Вместе с "Бурановскими бабушками" песню поют казахстанцы: певица и актриса Салтанат Кудайбергенова и стилист, дизайнер Илай Дягилев.
По словам Илая, это будет очень "бомбовый" трек, с юмористическим содержанием.
"Бурановские бабушки буквально за полдня выучили припев нашей с ними совместной песни, которая выходит 21 декабря на российском лейбле "Союз"! Песню записывали на студии Стаса Костюшкина в Москве и Eрболата Кудайбергенова в Алматы. Такой творческой коллаборации вы еще не видели",- рассказал Илай Дягилев.
Бурановские бабушки поют следующий текст:
Көңілім жоқ менің, жоқ менің, жоқ менің
Маған сен келмедін, келмедін, келмедін
Кімге керек бұның бәрі
Өленім тек маған дәрі
Бірақ сені күтемін, күтемін.
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