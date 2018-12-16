Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Канадка случайно отправила кота по почте

Все попытки найти животное оказались безуспешными.

Фото : CC0 / Daga_Roszkowska /16 декабря 2018, 21:41

Жительница города Дартмут в канадской провинции Новая Шотландия по ошибке отправила своего кота посылкой в Монреаль, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

Женщина собирала несколько посылок и не заметила, как ее кот по кличке Балу забрался в одну из коробок и заснул. Лишь отправив ее, хозяйка заметила, что питомец куда-то пропал.

Все попытки найти животное оказались безуспешными, однако спустя день хозяйке позвонили сотрудники курьерской компании из Монреаля.

"Меня спросили: "Это не вы отправили посылкой кота?" – рассказала женщина.

Балу обнаружил водитель грузовика, перевозившего посылки. Кот сумел самостоятельно проделать отверстие в коробке и выбраться наружу. Питомца приютили сотрудники службы защиты животных, которые затем отправили его домой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты