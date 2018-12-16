Канадка случайно отправила кота по почте

Все попытки найти животное оказались безуспешными.

Жительница города Дартмут в канадской провинции Новая Шотландия по ошибке отправила своего кота посылкой в Монреаль, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

Женщина собирала несколько посылок и не заметила, как ее кот по кличке Балу забрался в одну из коробок и заснул. Лишь отправив ее, хозяйка заметила, что питомец куда-то пропал.

Все попытки найти животное оказались безуспешными, однако спустя день хозяйке позвонили сотрудники курьерской компании из Монреаля.

"Меня спросили: "Это не вы отправили посылкой кота?" – рассказала женщина.

Балу обнаружил водитель грузовика, перевозившего посылки. Кот сумел самостоятельно проделать отверстие в коробке и выбраться наружу. Питомца приютили сотрудники службы защиты животных, которые затем отправили его домой.

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