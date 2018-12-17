Новый состав представила велокоманда "Астана"

Для "Астаны" новый сезон станет 14-м в высшей лиге мирового велоспорта.

В испанском городе Альтеа, где проходит тренировочный сбор "Астаны", состоялась официальная презентация команды Мирового Тура, которая представила свой обновленный состав на сезон 2019 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт велокоманды.

Для "Астаны" новый сезон станет 14-м в высшей лиге мирового велоспорта.

"В первую очередь, я хотел бы поздравить всех с Днем Независимости Республики Казахстан. Мы представили 28 гонщиков, которые будут выступать в составе "Астаны" в новом сезоне. Думаю, нам удалось собрать прекрасно сбалансированный состав, где соединили опыт и молодость, специалистов в различных велосипедных дисциплинах. Мы серьезно укрепили ряд позиций, которые в следующем году позволят нам бороться за победы и на Гранд-турах, и на многодневках, и на классических гонках. Минувший год для нашей команды прошел очень удачно — наши гонщики одержали 33 победы, завоевали 62 призовых места. Мигель Анхель Лопес дважды поднимался на подиум Гранд-туров — на "Джиро" и "Вуэльте". Цель на новый сезон — провести его не менее успешно и постараться превзойти результаты этого года. Думаю, что это реально. Среди главных целей — Гранд-туры и недельные многодневки Мирового Тура", — сказал Александр Винокуров.

На официальной презентации "Астана" представила 9 новичков команды. С 1 января 2019 года к команде присоединятся: Юрий Натаров (Казахстан), Йон Изагирре (Испания), Горка Изагирре (Испания), Давиде Баллерини (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Мерхави Кудус (Эритрея), Йонас Вилсли (Дания), Родриго Контрерас (Колумбия) и Эрнандо Бооркес (Колумбия).

Полный состав команды "Астана" на 2019 год, включающий в себя 28 гонщиков из 9 стран, выглядит следующим образом:

Давиде Баллерини (Италия), Пельо Бильбао (Испания), Жандос Бижигитов (Казахстан), Мануэле Боаро (Италия), Эрнандо Бооркес (Колумбия), Дарио Катальдо (Италия), Родриго Контрерас (Колумбия), Магнус Корт (Дания), Лауренс Де Вриз (Бельгия), Даниил Фоминых (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Евгений Гидич (Казахстан), Йонас Вилсли (Дания), Дмитрий Груздев (Казахстан), Ян Хирт (Чехия), Уго Уль (Канада), Йон Изагирре (Испания), Горка Изагирре (Испания), Мерхави Кудус (Эритрея), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Натаров (Казахстан), Луис Леон Санчес (Испания), Никита Стальнов (Казахстан), Давиде Виллелла (Италия), Артем Захаров (Казахстан) и Андрей Зейц (Казахстан).

Руководить командой на гонках в 2019 году будут спортивные директоры: Дмитрий Фофонов (спортивный менеджер), Александр Шефер, Дмитрий Седун, Стефано Занини, Ларс Михаэльсен, Сергей Яковлев, Асан Базаев, Бруно Ченьялта и Джузеппе Мартинелли.

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