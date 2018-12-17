Выпущена книга "Архив звездных войн"

Сборник об истории культовой трилогии стоит 200 долларов.

Фанаты "Звездных войн" должны по достоинству оценить иллюстрированный альбом. История создания вселенной Дорджа Лукаса написана историком кино Полом Дунканом, передает Total.kz.

Как сообщает The Verge, хронография размером с журнальный столик и весом в 13 фунтов представляет собой исчерпывающую коллекцию закулисных интервью, рисунков, предметов концептуального искусства и страниц подлинных сценариев, в которых описывается ход производства первых трех фильмов "Звездных войн".

Сборник об истории культовой трилогии стоит 200 долларов.

Дункан структурирует это как устную историю, включая интервью с Джорджем Лукасом, концептуальным художником Ральфом Маккуорри, звукорежиссером Беном Берттом и актерами Марком Хэмиллом, Харрисоном Фордом и Кэрри Фишер. Все это открывает новые подробности даже для фанатов "Звездных войн".

Этот том охватывает только первые три части фильма: "Эпизоды IV-VI, 1977-1983" .

"Вы можете любить их или ненавидеть, но трилогия стала легендой не только для поклонников", - сказано в публикации.

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