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Выпущена книга "Архив звездных войн"

Сборник об истории культовой трилогии стоит 200 долларов.

Фото : The Verge17 декабря 2018, 12:35

Фанаты "Звездных войн" должны по достоинству оценить иллюстрированный альбом. История создания вселенной Дорджа Лукаса написана историком кино Полом Дунканом, передает Total.kz.

Как сообщает The Verge, хронография размером с журнальный столик и весом в 13 фунтов представляет собой исчерпывающую коллекцию закулисных интервью, рисунков, предметов концептуального искусства и страниц подлинных сценариев, в которых описывается ход производства первых трех фильмов "Звездных войн".

Сборник об истории культовой трилогии стоит 200 долларов.

Дункан структурирует это как устную историю, включая интервью с Джорджем Лукасом, концептуальным художником Ральфом Маккуорри, звукорежиссером Беном Берттом и актерами Марком Хэмиллом, Харрисоном Фордом и Кэрри Фишер. Все это открывает новые подробности даже для фанатов "Звездных войн".

Этот том охватывает только первые три части фильма: "Эпизоды IV-VI, 1977-1983" .

"Вы можете любить их или ненавидеть, но трилогия стала легендой не только для поклонников", - сказано в публикации.
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