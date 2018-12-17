Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В ходе мероприятия определятся также пары 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. По состоянию на 15:00 17 декабря, все пары 1/8 финала турнира были определены, сообщает KP.RU.

Мадридский "Реал", который выиграл три последних розыгрыша турнира, сыграет с нидерландским "Аяксом". Финалист прошлого сезона "Ливерпуль" впервые в рамках Лиги чемпионов сыграет с "Баварией" из Мюнхена.

Оставшиеся пары выглядят следующим образом:

"Шальке" - "Манчестер Сити";

"Атлетико" - "Ювентус";

"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ;

"Тоттенхэм» – «Боруссия";

"Лион" – "Барселона";

"Рома" – "Порту".

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12-13 и 19-20 февраля 2019 года, а ответые игры пройдут 5-6 и 12-13 марта. Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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