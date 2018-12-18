Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Известная социальная сеть посчитала фотографию Овечкина с кубком Стэнли, "неприличной"

Фотография была сделана летом, когда россиянин бурно праздновал победу своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Фото : Instagram18 декабря 2018, 00:47

Популярная социальная сеть Tumblr ввела новые правила модерации контента, размещаемого своими пользователями. Новая редакция правил вступила в силу 17 декабря, а главным её отличием стало то, что многие публикации получили гриф "ваш пост помечен как нецензурный" или "публикация только для взрослых", сообщает Чемпионат.Com.

В число последних удивительным образом попали публикации с фотографиями, на которых изображены капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, лежащий в кровати с Кубком Стэнли. Эта известная фотография была сделана минувшим летом, когда россиянин бурно праздновал победу своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Tumblr расценил содержание этого кадра как неприличное, о чём свидетельствует ремарка "This reblog was flagged" ("Ваш пост помечен").

Кроме этого, под запрет для общего доступа попали фотографии объятий Овечкина и другого нападающего "столичных" Никласа Бекстрема после окончания финала Кубка Стэнли.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты