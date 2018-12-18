Известная социальная сеть посчитала фотографию Овечкина с кубком Стэнли, "неприличной"

Фотография была сделана летом, когда россиянин бурно праздновал победу своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Популярная социальная сеть Tumblr ввела новые правила модерации контента, размещаемого своими пользователями. Новая редакция правил вступила в силу 17 декабря, а главным её отличием стало то, что многие публикации получили гриф "ваш пост помечен как нецензурный" или "публикация только для взрослых", сообщает Чемпионат.Com.



В число последних удивительным образом попали публикации с фотографиями, на которых изображены капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, лежащий в кровати с Кубком Стэнли. Эта известная фотография была сделана минувшим летом, когда россиянин бурно праздновал победу своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Tumblr расценил содержание этого кадра как неприличное, о чём свидетельствует ремарка "This reblog was flagged" ("Ваш пост помечен").



Кроме этого, под запрет для общего доступа попали фотографии объятий Овечкина и другого нападающего "столичных" Никласа Бекстрема после окончания финала Кубка Стэнли.

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