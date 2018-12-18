Ключи от квартир вручили новоселам в районе Акмолинской области

Ключи от новых квартир получили дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, социально уязвимые слои населения, жители села, состоящие в очереди.

В Акмолинской области в дни празднования Дня Независимости стало на 320 больше обладателей нового жилья, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Одними из счастливых обладателей нового жилья стали и жители села Астраханка, которым вручили ключи в новом 36-квартирном жилом доме.

Ключи от новых квартир получили дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, социально уязвимые слои населения, жители села, состоящие в очереди.

Как отметил на открытии аким Астраханского района Н. Сеилов, улучшение жилищных условий граждан является актуальным вопросом в системе обеспечения жизнедеятельности района. Наблюдается рост объемов вводимого жилья. В целях реализации государственной программы Программы жилищного строительства "Нұрлы жер", инициированных Главой государства, ежегодно вводятся в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья, тем самым обеспечивая доступным жильем граждан,

От имени аксакалов новоселов поздравил председатель районного Совета ветеранов Сагнай Сейтжанов.

Слова благодарности высказали и сами жильцы. Уходящий год стал для них особым – они стали обладателями новых благоустроенных однокомнатных, двух и трех комнатных квартир в 36-квартирном жилом доме.

- Сегодня для меня и моей семьи большая радость. Благодаря программе "Нұрлы жер" решен мой вопрос с жильем. Не зря Президент страны в своем Послании говорит о повышении благополучия казахстанцев. Уже видно, что наши руководители приняли Послание, как руководство к действию, - поделилась впечатлениями работник районной больницы Г.Мухамеджанова

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