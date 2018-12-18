"Манчестер Юнайтед" уволил Моуринью

Португалец возглавлял "МЮ" с 2016 года.

Португалец Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". Соответствующая запись опубликована на сайте клуба.

В клубе поблагодарили Моуриньо за работу и пожелали дальнейших успехов в карьере. Также в заявлении отмечается, что вскоре будет назначен исполняющий обязанности тренера, пока руководство будет искать подходящую кандидатуру наставника.

Последний матч на посту главного тренера Моуринью проиграл. 16 декабря "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в рамках чемпионата Англии.

Из-за неудач "Манчестер Юнайтед" в чемпионате, положение португальского специалиста оставалось шатким. По итогам 17 туров Английской премьер-лиги манкунианцы занимают лишь шестое место с 26 очками. Отрыв от идущего на пятом месте "Арсенала" составляет восемь очков.

Португалец возглавлял "Юнайтед" с 2016 года. Он привел клуб к завоеванию трех трофеев: Кубка Лиги, Суперкубка Англии и Кубка Лиги Европы. Моуринью известен по работе в мадридском "Реале", итальянском "Интере", лондонском "Челси" и португальском "Порту".

Источник: Lenta.ru

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