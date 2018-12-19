Месси в рекордный пятый раз получил "Золотую бутсу"

"Золотая бутса"-2018 стала пятой в карьере 31-летнего Месси. Ранее он получал награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2017/18, сообщает Eurosport.ru.

Церемония награждения состоялась 18 декабря в Барселоне. В прошлом сезоне Месси забил 34 мяча в 36 играх чемпионата Испании, опередив нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на два гола. Третье место занял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший 30 мячей.

"Золотая бутса"-2018 стала пятой в карьере 31-летнего Месси. Ранее он получал награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Теперь у Лео больше "Золотых бутс", чем у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду – пять против четырех.

Месси стал обладателем рекордного числа "Золотых бутс" в истории.

Аргентинец выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз – обладателем Кубка Испании и 4 раза – победителем Лиги чемпионов.

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