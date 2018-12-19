Горбачев ответил Путину

К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было.

Бывший советский лидер Михаил Горбачев не согласился с утверждениями об одностороннем разоружении СССР в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по нему были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских, а ракеты воздушного базирования охватывались договором СНВ, сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллеги Минобороны России, заявил, что СССР, заключая с США договор о ракетах средней и меньшей дальности, разоружился в одностороннем порядке, и зачем руководство страны это сделало - непонятно.

"К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских", - заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента.

Бывший советский лидер указал, что в рамках договора "в том числе было уничтожено 109 ракет "Першинг-2", размещенных на территории ФРГ, откуда они могли за 10 минут достичь территории СССР".

"Что касается ракет воздушного базирования, то они охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года. Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в министерстве обороны и генштабе", - подчеркнул Горбачев.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.

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