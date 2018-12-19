Итоги деятельности ФГЖС за год подвели в Астане

В 2018 году Фондом было прогарантировано 15 проектов на завершение строительства жилых домов в городах Астана, Алматы, Шымкент и Уральск, на общую сумму 48,5 млрд тенге.

14 декабря в отеле "Hilton" Астана состоялась итоговая встреча с застройщиками, где приняли участие руководители более двадцати строительных компаний, представители ассоциации комбинатов индустриального домостроения и застройщиков Казахстана. На встрече были рассмотрены итоги совместной работы АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" и строительных компании.

Как сообщила директор департамента гарантирования ФГЖС Жаныл Саякова, в 2018 году Фондом было прогарантировано 15 проектов на завершение строительства жилых домов в городах Астана, Алматы, Шымкент и Уральск, на общую сумму 48,5 млрд тенге. Общая площадь прогарантированного жилья составляет 291,3 тыс. кв.м., это около 3400 квартир. Ключевыми событиями в 2018 году стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Холдингом "Байтерек", ФГЖС и Корпорацией жилищного гарантирования Республики Корея, разработан и запущен новый продукт "Гарантирование займов дольщиков" на приобретение строящегося жилья, за период деятельности было введено в эксплуатацию 2 прогарантированных жилых дома, а также в рамках совершенствования механизма гарантирования внесены поправки в нормативные правовые акты РК, регулирующие деятельность ФГЖС.

В ходе встречи представители ФГЖС дали исчерпывающие ответы на все вопросы застройщиков и дали разъяснения касательно механизма гарантирования. По итогам встречи заместитель председателя правления АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" Марат Нуршаев отметил важность проведения подобных мероприятий с учетом интересов всех сторон и подчеркнул необходимость продолжения обсуждения в таком же формате в будущем.

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