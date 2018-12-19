Нигматулин акцентировал внимание госорганов на конкурентоспособности товаров на рынке ЕАЭС

Сегодня, отметил Нигматулин, на стадии становления единый энергетический рынок и рынок услуг.

На пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина при обсуждении законопроекта о ратификации поправок в Договор о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС депутаты затронули вопрос ввозных таможенных пошлин и динамику поступлений в бюджет от них, передает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос депутатов, вице-министр финансов сказал, что за последние годы наблюдается рост поступлений от ввозных таможенных пошлин, которые Казахстан получил от других государств. В частности, по итогам 2017 года, отметил представитель министерства финансов, полученная сумма составила 268 млрд тенге, по итогам 2018 года ожидается более 300 млрд тенге.

В свою очередь спикер мажилиса, отметив важность наполняемости бюджета стран за счёт распределения ввозных таможенных пошлин, подчеркнул, что главные вопросы функционирования ЕАЭС - это свободное перемещение товаров, услуги, капитал и трудовые ресурсы.

По мнению Нурлана Нигматулина, то, что сегодня на прилавках отечественных магазинов есть товары из Беларуси и России, а казахстанские товары - на прилавках Москвы и Минска, уже является позитивным результатом. Сегодня, отметил Нигматулин, на стадии становления единый энергетический рынок и рынок услуг.

- Но при этом нам нужно помнить, что важнейшим становится вопрос конкурентоспособности наших товаров, услуг в условиях ЕАЭС. И когда эти товары и услуги будут ещё более востребованными в условиях общего рынка, то вопрос наполняемости бюджета, в том числе его доходной части, будет решаться кардинально. Добиться этого, повторюсь, можно только за счёт качественных и конкурентоспособных товаров и услуг, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.

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