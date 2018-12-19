Владелец столовой оштрафован за незаконное открытие комнаты для чтения намаза

Молельня была рассчитана как для самих владельцев, так и для посетителей столовой.

Суд наложил на предпринимателя штраф и приостановил работу столовой на 3 месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Сотрудники управления по борьбе с религиозным экстремизмом департамента полиции Атырауской области в ходе проверки столовой, расположенной в городе Кульсары Жылыойского района, обнаружили в одной из столовых комнату для совершения намаза без разрешения уполномоченных органов. Молельня была рассчитана как для самих владельцев, так и для посетителей столовой.

- Вина предпринимателя была полностью доказана, по ч.1 ст.490 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях". Суд наложил на владельца столовой административный штраф в размере 120 250 тенге с приостановлением деятельности столовой сроком на 3 месяца, - сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области.

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