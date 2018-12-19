Нигматулин принял посла Японии в Казахстане Итиро Кавабату
Посол Японии выразил надежду, что в дальнейшем казахстанско-японские парламентские отношения получат свое поступательное развитие.
19 декабря в Мажилисе РК председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Казахстане Итиро Кавабату, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба мажилиса.
В ходе беседы Нурлан Нигматулин подчеркнул стратегический характер казахстанско-японских отношений, мощный импульс развитию которых, по словам Спикера Мажилиса, придал обмен взаимными визитами Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Премьер-Министра Японии Синдзо Абэ.
Отметив заинтересованность обеих стран развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, Нурлан Нигматулин подчеркнул и активное в последние годы взаимодействие казахстанских и японских парламентариев. При этом Председатель Мажилиса выразил уверенность, что совместная конструктивная работа с японскими коллегами будет способствовать дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества Казахстана и Японии.
В свою очередь посол Японии Итиро Кавабата, говоря о своей работе в Казахстане, отметил, что этот период совпал с важными для Казахстана событиями: 25-летие Независимости, 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией, ЭКСПО-2017, 20-летие Астаны.
Японский дипломат высоко оценил развитие казахстанско-японских межпарламентских отношений, что, по словам Итиро Кавабаты, позволяет реализовать договоренности, достигунтые на высшем уровне.
Итиро Кавабата отметил и поддержку казахстанских парламентариев в проведении многих международных мероприятий, касающихся, прежде всего, молодежи.
Посол Японии выразил надежду, что в дальнейшем казахстанско-японские парламентские отношения получат свое поступательное развитие.
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