"Сарыарка" одержала победу над "Дизелем" в серии буллитов

Итог матча - 3:2.

В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с пензенским "Дизелем", сообщает Sports.kz.



В первом периоде счет открыл Александр Борисевич из "Сарыарки". Во второй двадцатиминутке карагандинец Константин Соколов увеличил преимущество хозяев. В третьем отрезке игры Максим Колмыков Владислав Барулин.



21 декабря в Караганде "Сарыарка" сыграет с тольяттинской "Ладой".



"Сарыарка" — "Дизель" 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

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