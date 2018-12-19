"Сарыарка" одержала победу над "Дизелем" в серии буллитов
Итог матча - 3:2.
Фото : ХК Сарыарка19 декабря 2018, 22:20
В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с пензенским "Дизелем", сообщает Sports.kz.
В первом периоде счет открыл Александр Борисевич из "Сарыарки". Во второй двадцатиминутке карагандинец Константин Соколов увеличил преимущество хозяев. В третьем отрезке игры Максим Колмыков Владислав Барулин.
21 декабря в Караганде "Сарыарка" сыграет с тольяттинской "Ладой".
"Сарыарка" — "Дизель" 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
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