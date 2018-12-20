Фармкомпаниям закроют доступ в кабинеты врачей

Общение врачей с менеджерами фармкомпаний ограничат уже с нового года.

Казахстанским врачам запретят принимать менеджеров фармкомпаний у себя в кабинетах. Такую меру хотят утвердить чиновники из Минздрава. Оказывается, торговые представители приходят к медикам напрямую и предлагают процент от продаж. В итоге пациентам прописывают препараты той компании, которая договорилась с врачом, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

"И здесь, чтобы предотвратить лоббирование, продвижение определённых лекарств за какие-то вознаграждения коммерческие, мы ограничиваем работу медицинских менеджеров фармацевтических компаний во время рабочего дня, что они не могут приходить к врачам и продвигать свои продукты. Они это могут делать только на общих конференциях", - сказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой.

Общение врачей с менеджерами фармкомпаний ограничат уже с нового года. Что же касается бесплатных лекарств, то в Министерстве здравоохранения утверждают, что их закупили в полном объеме. Теперь каждому пациенту будет приходить короткое СМС с вопросом, на самом ли деле он получил препарат. Если медикаментов на руках нет, нужно отправить ответное сообщение. По словам чиновников, это позволит сделать прозрачной процедуру по выдаче гарантированных препаратов и узнать, что ушло по адресу, а что лежит на складах.

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