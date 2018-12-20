Дело отца мальчика, получившего травмы на ВОАД в Алматы, передано в суд

О дате предварительного слушания пока не сообщается.

В суд передано уголовное дело в отношении Мурата Аскар-оглы, чьего сына нашли с серьезными травмами на ВОАД в Алматы, передает Zakon.kz.

"В специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 19 декабря 2018 года поступило уголовное дело в отношении Мурата Аскар-оглы, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 24 ч.3 ст. 99 ч.2 п.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

Уголовное дело состоит из шести томов. По делу имеется один потерпевший и шесть заявленных свидетелей. Дело передано судье Майшинову Е.К.

Инцидент произошел летом 2018 года. Изначально подозреваемому Мурату Аскароглы, 1985 г.р., вменялась ст. 106 ч. 2 п. 11 УК РК.

Мужчину задержали 1 августа. Его пятилетнего сына нашли 16 июля с разбитым черепом на обочине ВОАД. Изначально была версия, что ребенка сбила машина. Полиция искала очевидцев. Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что ребенок пострадал от рук собственного отца. Однако родные задержанного не верят, что он мог такое совершить.

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