Стоимость автомобилей в Казахстане выросла

Средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 8 млн 482 тыс. тенге и в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 7,6%.

По итогам 11 месяцев 2018 года средняя стоимость нового автомобиля выросла на 7,6%, передает Zakon.kz.

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" рассказал о ценовой динамике автомобильного рынка за 11 месяцев 2018 года.

По итогам отчетного периода казахстанцы приобрели 52 468 новых легковых автомобилей на сумму 449,2 млрд тенге.

Средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 8 млн 482 тыс. тенге и в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 7,6%. При этом в сегменте автомобилей казахстанского производства средняя цена автомобиля в январе-ноябре текущего года оказалась существенно ниже и составила 5 млн 433 тыс. тенге (на 11,3% выше прошлогоднего значения). В то же время средняя стоимость автомобиля импортного производства выросла на 21,2% и зафиксирована на отметке 11 318,7 тыс. тенге.

По результатам января-ноября более трети покупателей (35,1%) предпочли автомобили не дороже 5 млн тенге. Из них 19,5% или 10 218 единиц составили автомобили средней ценовой категории – от 3,5 до 5 млн тг (-4,3% к 2017 году).

Не меньшей популярностью у жителей республики пользуются автомобили бюджетного сегмента стоимостью до 3,5 млн тг. По результатам 11 месяцев их сбыт достиг 8 174 единиц (15,6%), однако доля за год снизилась на 5,9%.

В ценовом диапазоне от 5 до 7 млн тенге было реализовано 21,9% техники (11 471 единиц).

15,4% покупателей сделали выбор в пользу машин стоимостью от 7 до 10 млн тг (8 056 единиц). Их доля сократилась всего на 0,4%.

Сегменты бизнес- (10-15 млн тг) и премиум-класса (свыше 15 млн тг) заняли соответственно 16,9% (8 858 единиц) и 10,9% (5 691 единиц) рынка новых автомобилей. Общая доля техники дороже 10 млн тг выросла на 7,9% и сегодня превышает четверть первичного рынка (27,7%). Рост сбыта связан с обновлением доступной линейки седанов бизнес-класса.

Большинство позиций в десятке наиболее доступных легковых моделей приходится на предложения казахстанских автопроизводителей. Например, лидером ценовой доступности остается Lada Granta, стоимость которой стартует от 2,8 млн тг. В ТОП-10 самых доступных авто вошли также Lada Kalina (2,94 млн тг), Ravon R2 (2,98 млн тг), Lada 4x4 (3,32 млн тг), Ravon R4 (3,5 млн тг), Lada 4x4 Pickup (3,65 млн тг), Renault Logan (3,78 млн тг), Chevrolet Niva (3,99 млн тг), Ravon Nexia (4,49 млн тг) и Lada Largus (4,5 млн тг).

В рейтинге самых дорогих моделей лидируют Rolls-Royce Ghost (178,1 млн тг), Porsche 911 Turbo (66,3 млн тг) и Porsche Panamera (51,2 млн тг). Десятку наименее демократичных автомобилей дополнили Mercedes-Benz G-klass (47,6 млн тг), Audi A8 (46,5 млн тг), Lexus LC (45,6 млн тг), Lexus LS (41 млн тг), Lexus LX (38,9 млн тг), Land Rover Range Rover (38,6 млн тг) и Mercedes-Benz S-klass (37,1 млн тг).

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