Петропавловск украсили к встрече Нового 2019 года

Каждый из петропавловцев мог внести свою лепту в оформление.

До встречи Нового года осталось чуть меньше двух недель, и Петропавловск уже преобразился. Дизайн меняют кафе, торговые центры, украшены фасады зданий, скверы, площади и улицы города необычными иллюминациями, архитектурными формами, построены ледовые городки. Не остался незамеченным ни один уголок областного центра, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает заместитель акима города Петропавловска Евгений Глотов, в этом году две трети целевых средств на предновогоднее оформление областного центра выделено не было, но, несмотря на это проведена большая работа.

"Силами коммунальных служб города, общественности, для того, чтобы создать жителям и гостям праздничное настроение, были оборудованы ледовые городки. На них ушло 60 000 ледовых блоков, которые были заготовлены предприятием "Коммунхоз Петропавловск". По городу подготовлены два основных ледовых городка - на площади Первого Президента и городского акимата. Есть горки, лабиринты, крепости для детей разных возрастов. Впервые обустроили каток, где будет организован прокат коньков. Также обустроены еще 13 ледовых городков, размещенные в разных микрорайонах города", - рассказал Евгений Глотов.

При этом, каждый из петропавловцев мог внести свою лепту в оформление. Так в этом году по инициативе акима области большую помощь в оформлении города оказали учебные заведения, где сами студенты и профессорско-преподавательский состав участвовали как в реставрации существующих иллюминационных материалов, так и в изготовлении более 100 новых МАФов, которые легко могут конкурировать с заводской продукцией.

Студенты 1- 2 курсов технических специальностей занимались изготовлением иллюминаций, как во время занятий, так и в свободное время. Над новогодними украшениями работали более 100 студентов. Каждый колледж города представит порядка 10 различных видов – новогодние шары, полумесяцы, снежинки, новогодние елочки.

Оригинальные МАФы сделали и в Северо-Казахстанском профессионально - педагогическом колледже. Среди привычных елочек и снежинок рядом красуются олени, медвежонок и снеговик с хоккейной клюшкой.

Красиво оформленный город привлекателен не только для горожан, но и туристов. Событийному туризму способствуют не только мероприятия, но и оформление.

"По городу новые фонарные конструкции украсили новогодними консолями, их 7 видов. На деревьях разместили иллюминационные фужеры, их порядка 40 штук в городе, использовали новогодние перетяги на улицах. Думаю, что как жители нашего города, так и гости областного центра оценят ту работу, которая была проведена по предновогоднему оформлению",- поделился замакима города Петропавловска.

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